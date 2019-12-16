Душанбе призывают положить конец преследованиям родственников активистов

CA-NEWS (TJ) - Две правозащитные организации в Европе призвали власти Таджикистана положить конец преследованиям и давлению на родственников активистов оппозиции. Они призвали Европейский Союз наложить санкции на тех, кто их притесняет и преследует.

В совместном заявлении, распространенном Норвежским Хельсинкским комитетом и Ассоциацией за права человека в Центральной Азии, говорится, что «власти Таджикистана притесняют членов семьи оппозиционеров, проживающих за рубежом, и таким образом заставляют замолчать своих оппонентов».

В заявлении упоминается дело Фатхуддина Саидмухиддинова, одного из активных оппозиционеров, и подчеркивается, что правоохранительные органы угрожают, подвергают допросам и прессингу членов семьи Саидмухиддинова, который с конца ноября проживает в Европе.

Фатхуддин Саидмухиддинов рассказал Норвежскому Хельсинкскому комитету, что 26 ноября сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью допросили 77-летнего отца Миноджа Саидмухиддинова и братьев в Кубодиёнском районе, а затем и в Душанбе. Фатхуддин Саидмухиддинов активен в Facebook и часто публикует критические посты касательно политики правительства Таджикистана. «Я никогда не был членом какой-либо политической партии в стране или за рубежом. Я активный член гражданского общества», - сказал он в беседе с Радио Озоди 15 декабря.

Власти Таджикистана, по словам собеседника, возбудили против него уголовное дело. «Я не могу точно сказать, по какой статье возбуждено дело, но знаю, что меня оклеветали в терроризме и экстремизме», - добавил собеседник. Имя молодого таджика занесено в список террористов и экстремистов Национального банка Таджикистана.

В одном из постов в социальной сети Фатхуддин Саидмухиддинов пишет, что сотрудники органов безопасности во время допроса показали родственникам фотографию, на которой запечатлена чья-то нога, под которой лежит фотография президента, и сказали им, что это сделал Фатхуддин. Хотя, по словам молодого человека, он этого не делал. По данным Норвежского Хельсинкского комитета, во время допроса силовики сказали родным Фатхуддина, что тот должен вернуться на родину и ответить за содеянное, пригрозили его отцу, что если Фатхуддин по-хорошему не вернется сам, то они его найдут и доставят силой.

Норвежский Хельсинкский комитет и Ассоциация за права человека в Центральной Азии заявили, что правоохранительные органы позволяли себе подобное обращение не только с Фатхуддином Саидмухиддиновым. Надежда Атаева, глава Ассоциации, сказала 14 декабря: «В течение многих лет власти держат граждан в железном кулаке, подавляют любое проявление недовольства и жестоко притесняют всех, кто позволяет себе критику в адрес властей. Возмутительно, что преследование родственников стало популярным инструментом властей для всеобщего контроля над обществом». Она призвала власти немедленно прекратить подобную практику.

Мариус Фоссум, глава Норвежского Хельсинкского комитета, отметил в заявлении, что в Таджикистане «власти уничтожили свободу выражения мнений, и сегодня такой же риск существует и среди оппозиции, проживающей за рубежом».

По мнению правозащитников, такая кризисная ситуация с правами человека в Таджикистане угрожает национальной безопасности. «Мы призываем Брюссель наложить санкции на правительство Таджикистана, которое допускает нарушения прав человека, в том числе преследование родственников активистов», - заявил Фоссум.

В сентябре Махмудджон Файзрахмон, член запрещенной ПИВТ, заявил, что после выступления на ежегодном совещании ОБСЕ в Варшаве, в ходе которого он критиковал политику правительства страны, спецслужбы допросили его мать и двух других родственников.