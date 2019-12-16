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  16 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Движение «Оян, Казахстан» проводит митинг в Алматы (видео)

CA-NEWS (KZ) -  Движение «Оян, Казахстан»проводит митинг на площади Республики в Алматы в День независимости. Свой митинг они начали с минуты молчания.

«Мы, движение за политические реформы Oyan Qazaqstan, сегодня, в исторический день независимости, а также день траура и скорби, вышли на площадь, чтобы заявить — мы готовы бороться за свои права и свободы! Мы готовы бороться с тиранией режима Назарбаева.

Мы не забыли жертв расстрела рабочих в городе Жанаозен, как не забыли политические убийства Заманбека Нуркадилова и Алтынбека Сарсенбаева. Мы знаем, что вы сделали. Мы готовы бороться за то, чтобы никто и никогда в нашей стране не преследовался или был убит за политические взгляды», - говорится в распространяемом движением сообщении.

Утром 16 декабря полиция задержала главного редактора «Уральской недели».

Днем ранее, заместитель генерального прокурора Казахстана призывал граждан не выходит на незаконные митинги в День независимости.

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