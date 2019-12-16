400 трудовых мигрантов из Таджикистана стали жертвами авиамошенника в Санкт-Петербурге

CA-NEWS (TJ) - 400 таджикских трудовых мигрантов в Санкт-Петербурге заявили, что стали жертвами мошенника-соотечественника, который заработал на них от 8 до 10 млн российских рублей.

По словам мигрантов, 29-летний Махмуд Абдурахмонов, уроженец Вахдата, продал через агентов в Санкт-Петербурге около 400 поддельных авиабилетов.

Агенты, которые продали билеты мигрантам, говорят, что обманутые покупатели теперь требуют с них деньги за билеты. По их словам, сам Абдурахмонов бесследно исчез с 5 декабря. Агенты отмечают, что в последний раз автоответчик на телефоне Абдурахмонова ответил на турецком и английском языках.

Житель Таджикистана Азизулло Исматзода планировал полететь на родину 15 декабря и через агентов купил у Абдурахмонова билет стоимостью 15 тыс рублей. В беседе с Радио Озоди обманутый пассажир сказал, что во время покупки билета агенты обещали ему выслать электронный билет за 3 дня до полета.

«Но позже мы поняли, что билеты были фальшивыми и в этот день нет никакого полета из Санкт-Петербурга в Душанбе», - сказал собеседник.

По его словам, стоимость билета была на 4-5 тыс рублей дешевле, чем в официальных авиакассах: в кассах аэропортов стоимость билета достигает 20-21 тыс рублей, а Абдурахмонов продавал их по 15-16 тыс рублей, чем и привлекал большее количество покупателей-мигрантов, желающих сэкономить.

По словам обманутых покупателей, в основном он продавал билеты авиакомпаний «Сомон Эйр» и «Уральские авиалинии».

В правоохранительных и судебных органах пока не подтвердили факт причастности Абдурахмонова к продаже фальшивых авиабилетов.

Ахлиддин Абдуллоев, один из агентов, который от действий Абдурахмонова потерпел убытки на более чем 700 тыс рублей. По его словам, он знаком с Абдурахмоновым с августа этого года, когда он предлагал билеты по дешевой цене. «Лично я летом купил у него дешевый билет и полетел в Таджикистан. Нескольким родственникам также купил у него билеты. Все было нормально. Таким образом, он вошел в доверие, предложил стать его агентом и продавать билеты», - рассказал собеседник.

Так он реализовал сотни билетов, которые, как оказалось позже, были фальшивыми. Теперь обманутые пассажиры требует от него возврата своих денег. Помимо Абдуллоева еще 7 агентов сетуют, что стали жертвами мошенничества. Один из них говорит, что потерпел убытки на 2 млн рублей.

Тем временем обманутые граждане обратились с заявлением в полицию Санкт-Петербурга и генконсульство Таджикистана в этом городе. Власти заявили, что рассматривают заявление.

Фаррух Косимов, сотрудник консульства Таджикистана в Санкт-Петербурге, сказал Радио Озоди, что «данный вопрос находится под контролем и они находятся во взаимодействии с правоохранительными органами».