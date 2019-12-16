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  16 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Фотовыставка «Миллион дней Монголии» открылась в штаб-квартире ЮНЕСКО

CA-NEWS (MNG) -  Монгольское культурное наследие пропагандируется в штаб-квартире ЮНЕСКО.

В рамках проекта «Международная пропаганда памятного культурного наследия - наскального искусства», инициированного Национальной комиссией Монголии по делам ЮНЕСКО (Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры), Постоянное представительство Монголии при ЮНЕСКО и студия «Сэмуун» совместно организовали фотовыставку «Миллион дней Монголии». Научное объяснение дал доктор Цэрэндагва Ядмаа.

Фотовыставка наскальных рисунков открылась в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, 12 декабря.

На выставке было представлено более 5000 фотографий наскальных рисунков и резных фигур, оставленных на стенах пещер в Баян-Өлгий, Ховд, Говь-Алтай, Өмнөговь, Сухбаатар, Хэнтий, Архангай и других монгольских аймаках, снятых режиссером / продюсером студии «Сэмуун» Банзрагчийном Баяром.

Кроме того, в рамках выставки в сотрудничестве с НПО «Развитие отношений» были представлены произведения детей из более чем 60 семей, живущих и работающие на мусорной свалке Улан-Чулуут, в стиле рок-искусства.

Произведения искусства включали в себя картину «Пещера горы Дэл-Уул», вдохновленную этно-танцевальным представлением «Перевернутый треугольник», которое было организовано в тот же день Школой исполнительских искусств Монгольского государственного университета культуры и искусств, и более 200 уникальных открыток ручной работы.

На церемонии открытия выставки выступили заместитель министра иностранных дел Б.Батцэцэг, помощник генерального директора ЮНЕСКО по вопросам администрации и управления Николас Джеффрис и глава Управления по культуре и искусству Г.Эрдэнэбат, а Банзрагчийн Баяр предоставил информацию о своих фотографиях.

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