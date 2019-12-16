Монгольские компании приняли участие в выставке «The Building show-2019» в Торонто

CA-NEWS (MNG) - Монгольские компании строительной и цементной промышленности приняли участие на выставке «The Building show-2019», крупнейшей строительной выставке в Северной Америке, которая прошла в Торонто.

30-е издание «The Building show-2019» собрало более 30 тыс. профессионалов отрасли и дало возможность представить новейшие технологии, продукты и услуги.

Кроме монгольских бизнесменов, дипломаты посольства Монголии в Канаде приняли участие в официальной церемонии открытия и мероприятиях, организованных в рамках Программы для международных участников.

Новое в 2019 году приложение Buildings Connect, представленное Colliers Proptech Accelerator на базе Techstars, было продемонстрировано во всех секторах рынка на выставке The Buildings Show.

Участники изучили технологические инновации и познакомились с влиятельными лицами в сфере трансформации на Construct Canada и PM Expo в Южном здании, а также HomeBuilder & Renovator Expo и World of Concrete Pavilion в Торонто в Северном здании.

Благодаря обширной программе семинаров Шоу участники могли выбирать из более 350 семинаров, панелей, лекций и круглых столов под руководством 500+ отраслевых экспертов, а также экскурсии, награды, вечеринки и встречи ассоциаций. Темы включали в себя: лучшие практики, лидерство, строительные нормы и правила, устойчивость, новые подходы к строительству, технологии и тенденции дизайна в сфере жилья, здравоохранения, образования, розничной торговли, рабочих мест, доступности, гостеприимства и благополучия.

Выставка зданий прошла в конференц-центре Метро Торонто с с 4 по 6 декабря 2019 года.