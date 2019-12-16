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  16 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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От выпускницы Высшей школы международных отношений до замминистра иностранных дел Монголии. Что известно о Батцэцэг Батмөнх?

CA-NEWS (MNG) -  Президент Монголии Халтмагийн Баттулга находился с официальным визитом в Кыргызстане в июне текущего года. Тогда в составе его делегации была и замминистра иностранных дел Батцэцэг Батмөнх.

Она родилась 9 декабря 1973 года (46 лет) в аймаке Баянхонгор.

В 1996 года окончила Высшую школу международных отношений Монгольского Государственного университета, бакалавр международных отношений.

В 2000 году - Высшая школа финансов и экономики.

А уже в 2005 году выпустилась из Маастрихтского университета управления, Нидерланды - Магистр делового администрирования (Master of Business Administration).

1996-2005 - Генеральный директор ООО "Мөнхийн усэг-Вечное письмо".

2005-2007 - Руководитель отдела внешней рекламной кооперации Агентства по иностранным инвестициям и внешней торговле.

2007-2015 - Председатель правления/совет директоров ООО "Мөнхийн усэг-Вечное письмо".

2010-2011 - Советник генерального секретаря Монгольской народной партии.

2011-2012 - Начальник отдела иностранных отношении и сотрудничества Монгольской народной партии.

2015-2016 - Советник министра финансов Монголии по внешней политике.

С 2016г - Заместитель министра иностранных дел.

Знает монгольский, русский и английский.

Семейное положение: замужем и трое детей.

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