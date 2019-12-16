Юлдуз Усманова призналась, что спела заказную песню для Гульнары Каримовой

CA-NEWS (UZ) - Народная артистка Узбекистана Юлдуз Усманова в интервью для Intervyu TV рассказала о том, что спела заказную песню для старшей дочери первого президента Гульнары Каримовой.

Журналист спросил у Усмановой, почему в 2013 году она спела песню «Гулисан», а в 2019 году назвала Каримову воровкой. На что певица ответила: "Я вам скажу кое-что. Песня «Гулисан» была заказной. Вы можете назвать меня обманщицей, но у меня есть музыканты, спросите у них, до скольки мы писали эту песню — до поздней ночи. Песня была написана на заказ. Разве я могла сказать что-то? Здесь у меня были внуки, дочери. Что бы я сказала? Из страны, где меня выгнали. Я бросила все. Кто смог постоять за меня в то время? У меня нет обиды на Гульнару. У нее также были и смелые стороны. Она кусала, но никому не давала укусить себя. У нее были и такие привычки. Но давайте говорить по факту — государство-то ограбили", - ответила Усманова.

Напомним, что Гульнара Каримова в настоящее время отбывает заключение в женской колонии под Ташкентом. В 2017 году Гульнару Каримову осудили на 10 лет лишения свободы, признав ее виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и уничтожении документации офшорных компаний. В марте 2019 года ее отправили в женскую колонию №21 в Зангиатинском районе Ташкентской области, обвинив в «злостном» нарушении условий домашнего ареста.

На днях дочь Гульнары Иман Каримова, проживающая в Лондоне, сообщила в сосетях, что её матери в пятый раз продлили срок заключения.



