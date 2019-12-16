В мире существует 27 отделений монголоведения

CA-NEWS (MNG) - Государственный секретарь министерства образования, культуры, науки и спорта Монголии Б.Баярсайхан посетила факультет монгольских и внутренних исследований Университета им. Этвёша Лоранда (ELTE) в Венгрии и встретилась с Бирталаном Агнесом, главой департамента и президентом Международного Ассоциация монгольских исследований, обсуждающая мероприятия, которые будут организованы в честь 70-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Венгрией.

Стороны также говорили об активизации публикации исходных материалов об истории Монголии на венгерском языке, переводя их на четыре языка.

Государственный секретарь Б.Баярсайхан сказала: «Под эгидой премьер-министра Монголии монгольские научные работники успешно провели свой первый симпозиум. Правительство уделяет особое внимание развитию сектора. Не так давно министр образования, культуры, науки и спорта Монголии Ё.Баатарбилег подписал меморандум о сотрудничестве с Гарвардским университетом по содействию изучению монголоведения, увеличив число отделений монгольских исследований по всему миру до 27».

Она выразила надежду на то, что Бирталан Агнес будет активно участвовать в развитии монгольских исследований на международном уровне, увеличении числа монголов и продвижении истории и культуры Монголии в качестве президента Международной ассоциации монгольских исследований.

Кроме того, Б.Баярсайхан встретилась с госсекретарем Министерства иностранных дел и внешней торговли Венгрии Пакси Томашичем и руководителем отдела Венгерской стипендиальной комиссии Габор Добосом.

В 2020 году Монголия и Венгрия отметят 70-летие установления дипломатических отношений между двумя государствами. Б.Баярсайхан выразила благодарность за ежегодное обучение 200 монгольских студентов в Венгрии по правительственной стипендиальной программе «Stipendium Hungaricum» в рамках совместной программы сотрудничества между двумя странами в сферах образования, науки и культуры в период 2018-2021 годов, отметив при этом о том, что обе страны имеют и поддерживают дружеские отношения с давних времен, особенно тесно и эффективно сотрудничают в вышеуказанных сферах.

Число желающих учиться в Венгрии молодых монголов растет с каждым годом. В связи с этим, монгольская сторона на встрече предложила увеличить число монгольских стипендиатов в этой стране в преддверии 70-летней годовщины установления дипотношений между двумя странами. В свою очередь венгерская сторона заявила о готовности поддержать и положительно решить этот вопрос.