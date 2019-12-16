Посол Китая в Монголии завершает свою дипмиссию

CA-NEWS (MNG) - Мэр Улан-Батора С.Амарсайхан встретился с послом Китая Син Хаймином 12 декабря в связи с завершением его дипмиссии в Монголии.

В начале встречи стороны обменялись мнениями по многочисленным проектам, которые были реализованы в рамках двустороннего сотрудничества и социально-экономической деятельности.

Посол поделился некоторыми из проектов, реализованных за время его пребывания в должности:

«Я работал над укреплением дружественных отношений между Китаем и Монголией и расширением двустороннего сотрудничества и буду посвящать себя, если у меня будет еще одна возможность работать для развития двух стран», - сказал посол.

Подчеркнув реализацию многочисленных взаимно эффективных проектов, мэр С.Амарсайхан высоко оценил вклад посла в эти проекты. С.Амарсайхан сказал, что уверен, что двусторонние отношения и сотрудничество будут расширяться во многих сферах.

В заключение посол Син Хаймин был награжден медалью 380-летие столицы в знак признания его ценного вклада в развитие города Улан-Батора.