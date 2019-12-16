РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  16 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Посол Китая в Монголии завершает свою дипмиссию

CA-NEWS (MNG) -  Мэр Улан-Батора С.Амарсайхан встретился с послом Китая Син Хаймином 12 декабря в связи с завершением его дипмиссии в Монголии.

В начале встречи стороны обменялись мнениями по многочисленным проектам, которые были реализованы в рамках двустороннего сотрудничества и социально-экономической деятельности.

Посол поделился некоторыми из проектов, реализованных за время его пребывания в должности:

«Я работал над укреплением дружественных отношений между Китаем и Монголией и расширением двустороннего сотрудничества и буду посвящать себя, если у меня будет еще одна возможность работать для развития двух стран», - сказал посол.

Подчеркнув реализацию многочисленных взаимно эффективных проектов, мэр С.Амарсайхан высоко оценил вклад посла в эти проекты. С.Амарсайхан сказал, что уверен, что двусторонние отношения и сотрудничество будут расширяться во многих сферах.

В заключение посол Син Хаймин был награжден медалью 380-летие столицы в знак признания его ценного вклада в развитие города Улан-Батора.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В США прокомментировали сообщения о новых испытаниях в КНДР
  • Президент Туркменистана лично тренирует своих силовиков
  • В Лондоне выбрали «Мисс мира 2019»
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×