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  16 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Партия экономических реформ Таджикистана перед выборами сменила лидера
фото: Озоди
фото: Озоди

CA-NEWS (TJ) -  15 декабря в Душанбе на предвыборном съезде Партии экономических реформ Таджикистана бессменный лидер партии, депутат действующего парламента Таджикистана, профессор Олимджон Бобоев подал в отставку, передает "Азия-Плюс".

Он мотивировал свою отставку своим преклонным возрастом.

«Я больше не собираюсь заниматься политикой, не буду баллотироваться в депутаты парламента страны, освобождаю дорогу для молодежи», - заявил он в интервью «Азия-Плюс».

На съезде новым лидером ПЭРТ избран экономист, действующий депутат парламента Таджикистана Рустам Кудратов.

Съезд ПЭРТ также утвердил список кандидатов партии по единому общереспубликанскому избирательному округу, в который вошли семь кандидатов, в том числе новый глава партии.

Партия экономических реформ Таджикистана была образована в 2005 году. В ее рядах объединились около 20 тыс. граждан страны. На выборах в нижнюю палату парламента, которые состоялись 1 марта 2015 года, депутатские кресла заняли три представителя ПЭРТ.

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