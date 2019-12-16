Партия экономических реформ Таджикистана перед выборами сменила лидера

фото: Озоди

CA-NEWS (TJ) - 15 декабря в Душанбе на предвыборном съезде Партии экономических реформ Таджикистана бессменный лидер партии, депутат действующего парламента Таджикистана, профессор Олимджон Бобоев подал в отставку, передает "Азия-Плюс".



Он мотивировал свою отставку своим преклонным возрастом.

«Я больше не собираюсь заниматься политикой, не буду баллотироваться в депутаты парламента страны, освобождаю дорогу для молодежи», - заявил он в интервью «Азия-Плюс».

На съезде новым лидером ПЭРТ избран экономист, действующий депутат парламента Таджикистана Рустам Кудратов.

Съезд ПЭРТ также утвердил список кандидатов партии по единому общереспубликанскому избирательному округу, в который вошли семь кандидатов, в том числе новый глава партии.

Партия экономических реформ Таджикистана была образована в 2005 году. В ее рядах объединились около 20 тыс. граждан страны. На выборах в нижнюю палату парламента, которые состоялись 1 марта 2015 года, депутатские кресла заняли три представителя ПЭРТ.