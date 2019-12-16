Настало время превратить силу Европы и Азии в настоящее партнерство, - Жозеп Боррель

CA-NEWS (MNG) - Послание Верховного представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Боррелла:

«Настало время превратить силу Европы и Азии в настоящее партнерство. 15 и 16 декабря я возглавляю ASEM, «Азиатско-европейское совещание». То, что может показаться довольно бюрократической аббревиатурой, на самом деле является политически крайне значимым событием для наших континентов.

Я предложил провести эту встречу в Мадриде, когда я был еще министром иностранных дел Испании, и теперь я буду председательствовать на нем в качестве Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Это подчеркивает мой личный интерес к быстро меняющемуся континенту, который сегодня является Азией.

ASEM объединяет 53 партнера из 28 государств-членов ЕС, Норвегии, Швейцарии и ЕС, а также из Азии, 21 страны и Секретариата АСЕАН. Вместе мы представляем:

-55% мировой торговли

-60% мирового ВВП

-60% населения мира

-75% мирового туризма

Разумеется, простое объединение стран не гарантирует никаких результатов. Но это создает возможности. В последние годы АСЕМ становится все более актуальным и стратегическим. Эта встреча ASEM станет важной возможностью для дальнейшего укрепления сотрудничества между Европой и Азией.

Страны АСЕМ проявляют явную готовность заниматься глобальными проблемами и брать на себя больше ответственности - от поддержки устойчивого развития до основанной на правилах глобальной торговли, обмена информацией о трансграничных угрозах, предотвращения или мирного разрешения конфликтов. ASEM приобрела новое обоснование и импульс в качестве ключевой платформы для поддержки и продвижения многосторонних подходов, основанных на правилах. В сегодняшнем непростом мире такое сотрудничество и лидерство крайне необходимо.

В последние годы устойчивая связь была ключевой темой наших дискуссий – и будет оставаться таковой. То же самое касается борьбы с изменением климата. На прошлой неделе мы приняли «Зеленую сделку» ЕС и взяли на себя новаторское обязательство сделать Европу первым климатически нейтральным континентом к 2050 году. Но наши амбиции должны быть глобальными, и нам нужны коллективные действия. Чтобы защитить нашу планету и содействовать устойчивому развитию, сотрудничество с нашими азиатскими партнерами имеет ключевое значение.

Кроме того, мы сотрудничаем по наиболее актуальным вопросам международной повестки дня: ситуации на Корейском полуострове и в штате Ракхайн, ближневосточном мирном процессе, Иране и в более широком регионе, а также в усилиях по установлению мира в Афганистане – и это лишь мало. Мы также работаем над необходимостью поддерживать многосторонность, решать проблемы безопасности, а также содействовать гендерному равенству и расширению прав и возможностей женщин.

В течение моего мандата в качестве Высокого представителя я буду вести внешнюю политику ЕС с реалистичностью и сильным чувством партнерства. И я хочу более тесно сотрудничать с нашими азиатскими партнерами в таких ключевых приоритетах, как наше партнерство с Африкой, Западными Балканами, поиск решения ситуации в Ливии или мирное урегулирование конфликта на востоке Украины, в отношении Ирана и многие другие.

Все эти вопросы будут обсуждаться на нашей политической встрече. Но настоящая встреча Азии и Европы происходит каждый день:

когда студенты с наших континентов меняют Европу на Азию или наоборот, чтобы учиться в университете;

когда деловые операции происходят между европейскими и азиатскими компаниями - большими или маленькими;

когда мы посещаем континенты друг друга, как туристы или как друзья, чтобы попробовать лучшее из того, что могут предложить Азия и Европа;

и когда исследователи с двух наших континентов объединяют свои усилия для работы над новаторскими инновациями.

На таких встречах, как ASEM, мы создаем среду и условия для улучшения связей между нашими обществами и нашими гражданами. Это реальная цель таких фреймворков, как ASEM. Я с нетерпением жду возможности сделать это с азиатскими партнерами и друзьями из Европы, во время ASEM в Мадриде и в последующие годы. Пришло время превратить силу Европы и Азии в настоящее партнерств».