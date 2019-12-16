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  16 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Аэропорт Гонконга сообщил о крупнейшем за последние десять лет сокращении пассажиропотока

CA-NEWS (CA) -  В ноябре международный аэропорт Гонконга обслужил немногим более 5 млн пассажиров, что на 16,2% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Эти данные опубликованы Управлением аэропортов Гонконга в ежемесячном отчете, передает "Ъ".

Это самое значительное сокращение пассажиропотока в международном аэропорту Гонконга с июня 2009 года, и обусловлено оно проходящими в регионе антиправительственными протестами. В августе, сентябре и октябре Управление аэропортов Гонконга также сообщало о падении пассажиропотока на 12–13%. В ноябре снизилось на 8,3% число взлетов и посадок из аэропорта Гонконга, который, по оценкам Международного совета аэропортов, занимает девятое место в мире по загруженности. Сократился за месяц и объем обработанных грузов — на 4,5%. В целом с начала года аэропорт Гонконга обслужил 65,8 млн пассажиров, что на 3,4% ниже по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

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