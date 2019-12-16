Спасатели Узбекистана вызволили из снежного плена 18 пассажиров автобуса и легковушек

CA-NEWS (UZ) - Сотрудники МЧС Узбекистана помогли пассажирам автобусам и легковых автомобилей, застрявших из-за сильного снегопада на дороге, сообщила пресс-служба министерства.

14 декабря в 8:31 утра автобусы и автомобили остановились на дороге из-за сильного снегопада на 42-ом км трассы "Галлаорол-Койтош 4R"в Джизакской области.

Спасательная служба областного отделения МЧС немедленно прибыла на место происшествия.

В результате оперативных действия было эвакуировано 18 пассажиров автобуса Isuzu и двух автомобилей, сообщили в МСЧ.