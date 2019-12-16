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  16 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Граждане Узбекистана, находящиеся в США и Канаде, приняли участие в досрочном голосовании

CA-NEWS (UZ) -  15 декабря 2019 года в г.Атланте (штат Джорджия) состоялось досрочное голосование на выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса Узбекистана.

В голосовании участвовали около 70 граждан Узбекистана, сообщила пресс-служба МИДа.

В тот же день проведено досрочное голосование в канадском г.Торонто. В нем проголосовали свыше 110 граждан Узбекистана. Некоторые избиратели приехали в пункт досрочного голосования из отдаленных провинций Канады, в том числе из Альберты (3,7 тыс. км.), Онтарио (950 км.), Квебека (540 км.) и других.

Как подчеркнула гражданка Узбекистана Ксения Цой, сегодня она специально приехала из Оттавы чтобы проголосовать. Для нее очень важно то, что происходит в ее родной стране.

В соответствии с решением ЦИК Узбекистана на территории США образованы избирательные участки №12 при Посольстве нашей страны в г.Вашингтоне и №33 - при Генконсульстве в г.Нью-Йорке, прикрепленные к Шайхонтохурскому избирательному округу №150 (г.Ташкент).

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