Парламентская делегация Малайзии посетит Узбекистан

CA-NEWS (UZ) - 20-25 декабря Узбекистан посетит делегация парламента Малайзии во главе с заместителем спикера Палаты представителей (Dewan Rakyat) Мохдом Рашидом бин Хасноном.

По информации посольства Узбекистана в Малайзии, программой визита предусмотрено проведение в Ташкенте встреч с руководством Сената и Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан, ряда министерств и ведомств для обсуждения перспектив дальнейшего развития двусторонних отношений.

Малазийская делегация примет участие в предстоящих парламентских выборах в качестве международных наблюдателей и посетит в г.Самарканде Мемориальный комплекс имама Аль-Бухари и ознакомится с достопримечательностями города.