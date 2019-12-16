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  16 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Парламентская делегация Малайзии посетит Узбекистан

CA-NEWS (UZ) -  20-25 декабря Узбекистан посетит делегация парламента Малайзии во главе с заместителем спикера Палаты представителей (Dewan Rakyat) Мохдом Рашидом бин Хасноном.

По информации посольства Узбекистана в Малайзии, программой визита предусмотрено проведение в Ташкенте встреч с руководством Сената и Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан, ряда министерств и ведомств для обсуждения перспектив дальнейшего развития двусторонних отношений.

Малазийская делегация примет участие в предстоящих парламентских выборах в качестве международных наблюдателей и посетит в г.Самарканде Мемориальный комплекс имама Аль-Бухари и ознакомится с достопримечательностями города.

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