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  16 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане подведут итоги популярного эстрадного конкурса «Звезда года»

CA-NEWS (TM) -  17 декабря будут подведены итоги эстрадного конкурса «Звезда года-2019» — «Ýylyň parlak ýyldyzy-2019», сообщил Туркменпортал.

Этот конкурс был учрежден президентом Туркменистана для поддержки молодых вокалистов и на протяжении многих лет содействует развитию музыкального искусства страны, являясь эффективной платформой для профессионального роста вокалистов. Конкурс традиционно проводится перед празднованием Нового года.

В отборочном туре приняли участие сотни исполнителей — любителей и профессионалов — из разных уголков нашей страны, но лишь наиболее яркие и одаренные получили возможность побороться за звание Звезды года. Победители творческого состязания определяются sms-голосованием телезрителей и радиослушателей, а также оценкой компетентного жюри, в которое вошли отечественные мастера музыкальной сцены и деятели культуры.

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