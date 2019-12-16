В Туркменистане подведут итоги популярного эстрадного конкурса «Звезда года»

CA-NEWS (TM) - 17 декабря будут подведены итоги эстрадного конкурса «Звезда года-2019» — «Ýylyň parlak ýyldyzy-2019», сообщил Туркменпортал.



Этот конкурс был учрежден президентом Туркменистана для поддержки молодых вокалистов и на протяжении многих лет содействует развитию музыкального искусства страны, являясь эффективной платформой для профессионального роста вокалистов. Конкурс традиционно проводится перед празднованием Нового года.

В отборочном туре приняли участие сотни исполнителей — любителей и профессионалов — из разных уголков нашей страны, но лишь наиболее яркие и одаренные получили возможность побороться за звание Звезды года. Победители творческого состязания определяются sms-голосованием телезрителей и радиослушателей, а также оценкой компетентного жюри, в которое вошли отечественные мастера музыкальной сцены и деятели культуры.