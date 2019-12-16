РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  17 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Туркменистан назначил своего посла в Пакистане

CA-NEWS (TM) -  Послом Пакистана в Туркменистане назначен Ирфан Ахмед, ранее работавший советником и заместителем главы дипломатической миссии страны в Швеции, сообщает Trend.

Туркменистан и Пакистан активно сотрудничают в продвижении многоплановых транспортных и энергетических проектов, включая строительство газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), линий электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАП), говорится в сообщении.

Отметим, что в Туркменистане с 1996 года осуществляет деятельность Национальный банк Пакистана, имеющий полную банковскую лицензию.

На сайте банка сказано, что открытие ашхабадского филиала отвечает стремлениям правительства Пакистана к укреплению экономических и торговых отношений между двумя странами, а также приданию импульса продвижению проекта по строительству газопровода ТАПИ.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Парламентская делегация Малайзии посетит Узбекистан
  • В Нур-Султане задержали около 60 участников шествия, - СМИ
  • В мире существует 27 отделений монголоведения
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×