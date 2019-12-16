В Туркменистане зажгла огни Главная ёлка страны

CA-NEWS (TM) - В Ашхабаде зажглась установленная на площади перед Культурно-развлекательным центром «Älem» главная ёлка страны, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Организаторы церемонии вдохновившись девизом года «Туркменистан – Родина процветания» и литературными трудами Президента Гурбангулы Бердымухамедова, отмечает агентство.

Торжественное шествие к месту зажжения огней на новогодней красавице проходило через весь город и порадовало как туркменистанцев, так и гостей столицы.

Вход в волшебную страну – чудесная арка, озарённая разноцветными огнями. За ней – сценки из туркменских фольклорных произведений. Фигуры героев композиций ярко раскрашены LED-светильниками. Здесь можно встретить и озорного Яртыгулака, и весёлого Бовенджика.

Высота Главной ёлки страны вместе с украшающей её верхушку звездой составляет 40 метров.