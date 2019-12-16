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  16 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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На заправке в Андижане взрывом автомобиль разорвало на части

CA-NEWS (UZ) -  На заправке в Андижане в результате взрыва газового баллона автомобиль превратился в груду металла.

16 декабря примерно в 12:00 часов в Андижанской области на газозаправочной станциии взорвался газовый баллон автомобиля Nexia-2. Об этом сообщает пресс-служба следственного департамента при МВД Узбекистана.

В результате взрыва пострадал водитель взорвавшегося автомобиля, гражданин Х.К.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

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