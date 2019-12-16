В Душанбе начнут производить продукцию узбекской компании Artel

CA-NEWS (TJ) - В Душанбе подписано инвестиционное соглашение между правительством Таджикистана, ООО «Авесто групп» и узбекским ООО Artel Engineering and Management о строительстве и эксплуатации совместного предприятия по производству бытовой техники «Артел Авесто Электроникс» в городе Душанбе, передает Avesta со ссылкой на госкомитет по инвестициям и управлению госимуществом Таджикистана.

Совместное предприятие «Артел Авесто Электроникс» создано на базе таджикского ООО «Авесто Групп» и узбекской компании Artel Engineering and Management. Доли сторон в СП составляет 50 на 50.

Согласно коммерческому плану производство бытовой техники планируется наладить в двух этапах. На первом этапе будет налажено производство пылесосов и термексов, а следующий этап предусматривает выпуск телевизоров и стиральных машин.

Размер инвестиций составляет $10 млн. С вводом в эксплуатацию на предприятие будет создано 175 рабочих мест.

Этот проект способствует реализации государственной программы содействия экспорту и импортозамещению на 2016-2020 годы. В будущем продукцию совместного предприятия планируется экспортировать в Афганистан

Напомним, что продукция узбекской компании Artel представлена на таджикском рынке уже несколько лет. Она уверенно вошла на местный рынок и обрела большую популярность.