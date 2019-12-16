Ли Кэцян призвал предпринять дополнительные усилия, чтобы прекратить протесты в Гонконге

CA-NEWS (CA) - 16 декабря премьер Госсовета КНР Ли Кэцян встретился с главой гонконгской администрации Кэрри Лам. Он призвал прилагать больше усилий для подавления протестов насильственного характера, передает NHK.



С субботы Лам находится в Пекине, чтобы сделать очередной доклад о ситуации на территории.

В ходе встречи Ли Кэцян отметил, что беспорядки, причиняемые участниками антиправительственных протестов, сказываются на всех аспектах общественной жизни Гонконга.

Он также заявил, что китайское правительство продолжит поддерживать Лам и администрацию Гонконга, поскольку оно стремится защитить долгосрочное процветание и стабильность этой территории.

По словам премьера Госсовета, администрации Гонконга следует продолжать свои усилия, чтобы положить конец насилию, прекратить хаос и восстановить порядок, одновременно рассматривая без промедления коренные конфликты и проблемы социально-экономического развития территории.