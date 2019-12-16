РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  17 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Ли Кэцян призвал предпринять дополнительные усилия, чтобы прекратить протесты в Гонконге

CA-NEWS (CA) -  16 декабря премьер Госсовета КНР Ли Кэцян встретился с главой гонконгской администрации Кэрри Лам. Он призвал прилагать больше усилий для подавления протестов насильственного характера, передает NHK.

С субботы Лам находится в Пекине, чтобы сделать очередной доклад о ситуации на территории.

В ходе встречи Ли Кэцян отметил, что беспорядки, причиняемые участниками антиправительственных протестов, сказываются на всех аспектах общественной жизни Гонконга.

Он также заявил, что китайское правительство продолжит поддерживать Лам и администрацию Гонконга, поскольку оно стремится защитить долгосрочное процветание и стабильность этой территории.

По словам премьера Госсовета, администрации Гонконга следует продолжать свои усилия, чтобы положить конец насилию, прекратить хаос и восстановить порядок, одновременно рассматривая без промедления коренные конфликты и проблемы социально-экономического развития территории.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Комментарии футболиста о притеснениях уйгуров вызвали бурную реакцию в Китае
  • Казахстан занял 43-е место в рейтинге самых могущественных стран по версии СМИ. В лидерах США, Россия и Китай
  • В мире существует 27 отделений монголоведения
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×