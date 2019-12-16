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  17 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане в ДТП погибли все пассажиры автомобиля «Тико»

CA-NEWS (UZ) -  В результате ДТП все пассажиры Tico были доставлены в больницу, где позже скончались от полученных травм, сообщили в следственном департаменте при МВД Узбекистана.

Ночью 15 декабря водитель автомобиля Cobalt, двигаясь по дороге, пролегающей по территории Янгиарыкского района Хорезмской области, столкнулся с автомобилем Tico, за рулем которого находился 43-летний гражданин Н.С., следовавший по тому же направлению.

В результате ДТП, пассажиры автомобиля Tico, 43-летний гражданин О.А., 42-летняя гражданка Б.Ж., 41-летняя гражданка Д.Ю. и 17-летний гражданин Ё.Р. с тяжкими телесными повреждениями были доставлены в больницу Янгиарикского района. Однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, все пострадавшие скончались.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 266 УК РУз (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы). Ведется предварительное следствие.

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