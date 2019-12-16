РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  17 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Мирзиёев поручил усилить защиту журналистов

CA-NEWS (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, «направленное на обеспечение верховенства Конституции и Закона». Об этом сообщил в своем Telegram-канале директор Агентства информации и массовых коммуникаций (АИМК) Комил Алламжонов.

В постановлении агентству поручен ряд задач, среди которых проработка вопроса об отмене нормы, связанной с лишением свободы за клевету и оскорбление.

Кроме того, в целях повышения прозрачности и общественного контроля в судебной системе поручено подготовить проект решения пленума Верховного суда об участии журналистов и граждан в открытых судебных процессах.

Ранее президент Шавкат Мирзиёев неоднократно заявлял о необходимости адекватного диалога чиновников с журналистами и блогерами и призвал руководителей не забывать об ответственности за имидж государственного органа.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Правящая партия Таджикистана выдвинула 28 кандидатов на выборы в парламент
  • Монгольские компании приняли участие в выставке «The Building show-2019» в Торонто
  • Юлдуз Усманова призналась, что спела заказную песню для Гульнары Каримовой
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×