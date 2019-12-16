Мирзиёев поручил усилить защиту журналистов

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, «направленное на обеспечение верховенства Конституции и Закона». Об этом сообщил в своем Telegram-канале директор Агентства информации и массовых коммуникаций (АИМК) Комил Алламжонов.

В постановлении агентству поручен ряд задач, среди которых проработка вопроса об отмене нормы, связанной с лишением свободы за клевету и оскорбление.

Кроме того, в целях повышения прозрачности и общественного контроля в судебной системе поручено подготовить проект решения пленума Верховного суда об участии журналистов и граждан в открытых судебных процессах.

Ранее президент Шавкат Мирзиёев неоднократно заявлял о необходимости адекватного диалога чиновников с журналистами и блогерами и призвал руководителей не забывать об ответственности за имидж государственного органа.