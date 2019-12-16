В Узбекистане определили топ-10 самых дорогих вузов страны

- Узбекистан, общество
- 22:54, 16 декабря 2019
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CA-NEWS (UZ) - Государственный центр тестирования опубликовал рейтинг самых дорогих вузов Узбекистана, сообщил Кун.уз.
Лидером среди вузов по стоимости обучения стал Университет Акфа с годовым контрактом стоимостью 58 млн сумов (более $6 тыс).
На втором месте расположился Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) со стоимостью обучения 52,2 млн сумов ($5,5 тыс), затем следует Университет Инха в Ташкенте и Вестминстерский университет с показателем 30 млн сумов.
Топ-10 вузов Узбекистана по стоимости за год обучения (млн сумов):
1. Университет Акфа – 58 млн;
2. МГИМО – 52,2 млн;
3. Университет Инха – 30 млн ($3,1 тыс);
4. Вестминстерский университет – 30 млн ($3,1 тыс);
5. Сингапурский институте – 28,8 млн ($3 тыс);
6. Туринского политехнического университета – 28,5 млн (около $3 тыс);
7. Университете Пучон – 28,2 млн ($2,8 тыс);
8. Университет Вебстера – 27,4 млн ($2,8 тыс);
9. Технический институт Ёджу – 26 млн ($2,7 тыс);
10. Университет Амити – 25,3 млн ($2,6 тыс);