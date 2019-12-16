В Казахстане на трассе сломался автобус с 50 узбекистанцами

CA-NEWS (UZ) - В Актюбинской области Казахстана на автодороге Самара – Шымкент дважды сломался автобус с 50 узбекистанцами, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП области. В автобусе также находились четверо граждан Таджикистана.

По данным полиции, у автобуса сломалась задняя подвеска, требовались сварочные работы. Рейсовый автобус следовал из российского города Пермь в Узбекистан.

Из-за поломки пассажирский транспорт несколько часов простоял на трассе, люди стали мерзнуть в холодном салоне. Полицейские доставили всех пассажиров на ближайшую автозаправочную станцию, где имеется кафетерий, а затем сопроводили до границы с Кызылординской областью.