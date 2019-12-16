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  17 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане на трассе сломался автобус с 50 узбекистанцами

CA-NEWS (UZ) -  В Актюбинской области Казахстана на автодороге Самара – Шымкент дважды сломался автобус с 50 узбекистанцами, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП области. В автобусе также находились четверо граждан Таджикистана.

По данным полиции, у автобуса сломалась задняя подвеска, требовались сварочные работы. Рейсовый автобус следовал из российского города Пермь в Узбекистан.

Из-за поломки пассажирский транспорт несколько часов простоял на трассе, люди стали мерзнуть в холодном салоне. Полицейские доставили всех пассажиров на ближайшую автозаправочную станцию, где имеется кафетерий, а затем сопроводили до границы с Кызылординской областью.

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