В Узбекистане дело экс-генпрокурора Муродова передано в Военный суд

Отабек Муродов

CA-NEWS (UZ) - В отношении бывшего генерального прокурора Узбекистана, 44-летнего Отабека Муродова предъявлено обвинение в рамках уголовного дела, возбужденного против экс-главы Службы государственного безопасности Ихтиёра Абдуллаева, дело передано в Военный суд.

Об этом сообщили два независимых друг от друга источника в Администрации президента и органах прокуратуры республики. Эту информацию подтвердил еще один источник, приближенный к адвокату Муродову, передает centralasian.org.

44-летний Отабек Муродов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями 205 («Злоупотребление властью или должностными полномочиями»), 210 («Получение взятки») и 211 («Дача взятки») Уголовного кодекса республики.

По словам источника, приближенного к адвокату Муродова, обвинения по вышеуказанным статьям УК сохранились в обвинительном заключении прокуратуры.

Чиновник, приближенный к Администрации президента Узбекистана, говорит, что дело экс-генпрокурора будет рассмотрено на закрытом заседании Военного суда.

Дата начала судебного процесса неизвестна. Чиновник сообщил, что, возможно, суд может начаться на этой неделе.

По словам источника, приближенного к адвокату Отабека Муродова, «одна копия обвинительного заключения предоставлена в Администрацию президента», что является нарушением.

Он также добавил, что 5 ноября в квартире Отабека Муродова, находящейся на массиве Ц-5 в Юнусабадском районе города Ташкента, прошел обыск без соблюдения всех существующих процедур.

Источник говорит, что племянник Отабека Муродова М.А., работавший в одном из органов безопасности, был уволен с работы «по собственному желанию».

По словам независимых друг от друга узбекских чиновников, пожелавших остаться неизвестными, 18 сентября бывший генпрокурор Отабек Муродов был вызван на допрос по делу арестованного экс-главы Службы государственной безопасности (СГБ) Ихтиёра Абдуллаева.

В ночь на 19 сентября его поместили в следственный изолятор, где он находится по сей день.

Один из источников говорит, что в отношении Муродова, до 18 сентября содержавшегося под домашним арестом, была изменена мера пресечения.

Собеседник, близко знакомый с Муродовым, говорит, что в настоящее время экс-генпрокурор содержится в следственном изоляторе СГБ, известном в народе как «Зарафшан».

Источник, приближенный к Администрации президента Узбекистана, подтвердил эту информацию.

На совещании в Генеральной прокуратуре Узбекистана 20 июня премьер-министр Абдулла Арипов и глава администрации президента Зайнилобиддин Низомиддинов лишили арестованного недавно бывшего генпрокурора Отабека Муродова всех званий и государственных наград.

Отабек Муродов, являвшийся самым молодым генпрокурором в истории Узбекистана, смог сделать надзорный орган открытым для представителей СМИ. Пресс-служба Генпрокуратуры начала свободно сотрудничать со СМИ.