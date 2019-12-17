В школах Узбекистана вводится новый предмет «Воспитание»

CA-NEWS (UZ) - Единый предмет "Воспитание" в общем среднем образовании, объединит следующие дисциплины: "Одобнома"(Правила приличия), "Чувство Родины", "Основы национальной идеи и духовности" и "История мировых религий".

Предмет будет поэтапно вводиться в 1-9 классах с 2020-2021, а в 10-11 классах – с 2021-2022 учебного года. Проект соответствующего постановления Кабинета министров был вынесен на обсуждение.

Согласно проекту, Министерство народного образования в апреле-мае 2020 года проведет пилотные тесты учебников и учебно-методических комплексов по «Воспитанию» в общеобразовательных учреждениях Ташкента и Ташкентской области.

Кроме того, будут привлечены преподаватели «Воспитания» в общеобразовательных школах, имеющие специальность «Начальное образование», «Национальная идея и право», «История», на курсы специальной подготовки в региональных центрах переподготовки и повышения квалификации работников народного образования.