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  17 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане начался судебный процесс в отношении главы частного агентства занятости «Human»

CA-NEWS (UZ) -  16 декабря этого года в суде по уголовным делам Ташкентской области началось открытое судебное разбирательство в отношении главы частного агентства занятости “HUMAN” - Шохинура Файзуллаева. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Верховного Суда Узбекистана Азиз Абидов.

В сентябре сообщалось о том, что частное агентство по трудоустройству HUMAN в Ташкенте пообещало 200 соискателям из Узбекистана работу в Германии и 500 в Чехии. Никто не был отправлен на работу, а рабочие не могли вернуть свои деньги, которые они заплатили агентству через банк.

Подсудимый Ш.Файзуллаев обвиняется в мошенничестве, лжепредпринимательстве, нарушении правил торговли или оказания услуг, сокрытии документов, штампов, печатей, бланков, злоупотреблении служебным положением, легализации доходов, полученных от преступной деятельности.

Предварительное следствие по уголовному делу было проведено Следственным отделом при МВД Республики Узбекистан.

В ходе следствия 1198 граждан были признаны потерпевшими. В рамках уголовного дела арестованы 5 объектов недвижимости и 5 автомобилей.

В связи с большим количеством потерпевших, и того, что они из разных регионов республики, их участие в судебном процессе осуществляется посредством видеоконференцсвязи.

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