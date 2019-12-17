Бешеный волк напал на семью пастухов в Монголии

CA-NEWS (MNG) - Бешенный волк напал на семью пастухов в сомоне Тариат Архангай аймака на минувших выходных.

Дикое животное напало и убило лошадь и собаку. ИЗ членов семьи никто не пострадал.

Глава семьи застрелил волка на месте, но при этом получил ранения. Информация об этом была получена в 8:20 вечера 13 декабря в Зоонозском центре и ветеринарном отделении аймака.

В больнице сомона пастуху сделали прививку из-за того, что волк ранил его руку. А труп волка был отправлен в Улан-Батор для проведения анализа: по результатам испытаний у волка выявили бешенство.