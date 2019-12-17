Президент Таджикистана освободил от должности замминистра обороны

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана, председатель правительства Эмомали Рахмон освободил от занимаемой должности заместителя министра обороны Асрора Латифзода «в связи с переходом на другую работу».



Соответствующее постановление правительства было подписано президентом 16 декабря.

13 декабря Латифзода, в ходе партийного съезда был избран заместителем председателя Народно-демократической партии Таджикистана (НДПТ).

Согласно соответствующим нормам законодательства страны, действующие сотрудники силовых структур не могут состоять в политических партиях.