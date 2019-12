Вокалист Papa Roach Джейкоби Шэддикс спел с монгольской The HU одну из песен

CA-NEWS (MNG) - Рок-сенсация Монголии «THE HU» вернулась домой после четырехмесячного гастрольного концерта по Северной Америке и Европе с 11 сентября по декабрь. Хотя внешние температуры в международном аэропорту Чингисхан составляли минус 10 градусов по Цельсию, участники группы получили теплый прием от членов семьи, друзей и продюсера Б.Дашдондога вместе с поклонниками.

Сейчас начинается подготовка к следующему году, в том числе: дебютный тур «THE HU» по Австралии, с выпуском пары главных дат наряду с выступлениями на Download Festival 2020.

Сенсация монгольского рока THE HU объединила свои силы с фронтменом PAPA ROACH Джейкоби Шаддиксом, который добавляет приглашенный вокал к признанному критиками синглу группы "Wolf Totem". Оригинальная версия трека попала в № 1 в чарте Billboard Digital Song Sales Sales в апреле, и сопровождающее видео собрало более 21 миллиона просмотров. Этот трек включен в дебютный альбом THE HU "The Gereg", который был выпущен в сентябре на лейбле Better Noise Music.

«Для меня большая честь быть частью такой мощной новой смеси рок-н-ролла», - говорит Шэддикс. «THE HU - реальная сделка. Не спи на этом».

THE HU совершает волну по всему миру с многочисленными аншлаговыми шоу и выступлениями на фестивалях, представляя свою фирменную марку «хунну-рок» - уникальную смесь западной рок-музыки и традиционных монгольских инструментов и спетого горлового пения, на своем родном языке/

Ранее, на этой неделе, 10 декабря, живой концерт завершил свое последнее шоу 2019 года в Лос-Анджелесе в театре Fonda. Это ознаменовало завершение ее знаменитого трехмесячного хэдлайнерского североамериканского тура, в котором было продано более 34 000 билетов с 66% распродажей, что равняется 39 распроданным датам.

В январе 2020 года THE HU продолжат гастроли по всей Европе для 23 шоу, 14 из которых уже распроданы.

Группа THE HU была недавно награждена орденом Чингисхана, высшей государственной награды Монголии. Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга тогда лично решил наградить THE HU.

Орден вручается гражданам Монголии, которые внесли большой вклад в укрепление национального единства, глубокое изучение истории и культуры Монголии и знакомство других стран с монгольской культурой.

Достигнув феноменального успеха с тремя видео, которые в совокупности имеют более 45 миллионов просмотров на сегодняшний день - "Wolf Totem", "Yuve Yuve Yu" и последний "Great Chinggis Khaan" - группа добилась вирусного успеха и получила международное признание критиков.

У них также есть известный поклонник, с Элтоном Джоном, который недавно спел их песню на своем радио-шоу "Rocket Hour" Beats 1. Играя «Yuve Yuve Yu», Элтон прокомментировал: «Вы знаете, я без ума от монгольской группы THE HU - это просто величайшая новая вещь, которую я слышал за долгое время. Они используют традиционные монгольские инструменты… Это просто фантастика».