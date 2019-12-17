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  17 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Обвиненные в пытках милиционеры Душанбе получили от 7 до 17 лет тюрьмы

CA-NEWS (TJ) -  Суд в Душанбе приговорил к срокам от 7 до 17 лет лишения свободы четырех таджикских милиционеров, признав его виновным в пытках и превышении служебных полномочий, сообщает Радио Озоди.

Заместитель начальника отдела уголовного розыска УМВД по г. Душанбе Фарход Нурхонов осужден на 17 лет, его подчиненные — начальник отдела уголовного розыска Аваз Сабзаев, сотрудник отдела Икромиддин Ахлиддин получили по 9 лет колонии. Следователь Умед Ваххобов приговорен к 7 годам тюремного заключения.

Суд над четырьмя бывшими сотрудниками столичной милиции продолжался более трех месяцев. Против них было возбуждено уголовное дело по статьям 316 («Превышение служебных полномочий») и 143.1 («Пытки») УК Республики Таджикистан.

Как мы сообщили ранее, гособвинитель потребовал для Фархода Нурхонова 23 года колонии, для Аваза Сабзаева, Умеда Ваххобова и Икромиддина Ахлиддина – по 15 лет лишения свободы.

Расследование в отношении сотрудников милиции было начато после публикации на сайте Радио Озоди о «подставах», угрозах и пытках задержанных со стороны сотрудников столичной милиции. Житель Душанбе Хамза Солехов рассказал, что сотрудники милиции, обвинив его в незаконном хранении более 200 гр. наркотиков, сильно избили и пытали электрическим током, чтобы получить признательные показания.

Бывшие стражи порядка, признавая допущенные им ошибки, в ходе процесса отрицали факт применения пыток в отношении задержанных. 22 октября экс-следователь Умед Ваххобов в суде признался в получении взятки. По его словам, Хуршед Абдухалимов, свояк Хамзы Солехова предлагал ему $2 тыс. и попросил изменить вмененную задержанному статью на более мягкую. «Я взял $1600, а $400 вернул. Статью на более мягкую не изменил. Я денег у них не просил. А Хамзу Солехова мы не пытали», - заявил Ваххобов.

Ранее сообщилось, что милиционеры вымогали взятку в $5 тыс. у Хуршеда Абдухалимова, угрожая привлечь по этому делу и его. Абдухалимов у себя дома отдал человеку, которого прислал Нурхонов, $2800 купюрами по $100. «После этого Нурхонов, получив деньги, позвал его в УМВД и послал к старшему следователю Умеду Ваххобову, тот потребовал еще $2 тыс. за смягчение статьи и уход от ответственности. Абдухалимов сбил сумму взятки до $1600», рассказал ранее источник Радио Озоди.

Фигуранты уголовного дела отрицают факт применения пыток к задержанным. Однако Хамза Солехов утверждает, что сотрудники милиции его сильно избили и пытали, чтобы он признался в совершении этого преступлении. «Они пытали меня током так, что у меня полетели искры из глаз. Я закричал, но мои крики никто не услышал – мой рот был крепко заклеен скотчем», - говорил Хамза Солехов. По его словам, он не выдержал пыток и подписал все подготовленные милиционерами бумаги.

Экспертиза подтвердила факт применения пыток в отношении Хамзы Солехова. "Характеристика полученных ран свидетельствует о том, что эти раны скорее всего были нанесены тяжелым тупым предметом 07.01.2019 года. Раны на пальцах и на правой стороне ягодиц могут быть результатом использования электрического тока,” – говорится в заключении судмедэкспертов, которое приобщено к уголовному делу.

По словам Хамзы Солехова, число пожаловавших на незаконные действия милиционеров возросло до 17 человек. Одна из них - Майрам Содикова 8 октября рассказала корреспонденту Радио Озоди, что Фарход Нурхонов и Аваз Сабзаев задержали ее в конце 2017 года в то время, когда ее муж Рустам Сафаров находился в розыске по обвинению в краже денег. Она трое суток находилась в ОМВД по району Шохмансур… "Там милиционеры приказали мне лечь животом на пол. Там были и другие мужчины, поэтому я отказалась. Тогда они приказали мне сесть. Я встала на колени. Аваз Сабзаев крепко схватил меня за волосы и ударил в область сердца. Пришел Фарход Нурхонов и также схватил меня за волосы. Они избивали меня и спрашивали: «Скажи, где прячется Рустам?». Но я не знала о местонахождении мужа. После этого они надели на мою голову мужскую шапку и увели в другой кабинет. Там заставили лечь животом на пол, обмотали руки и ноги скотчем, в рот засунули армейские брюки и пять раз пытали электрическим током. Все тело у меня горело, но они продолжали пытки», - рассказала Майрам Содикова.

По словам женщины, она была отпущена домой только тогда, как ее деверь Джонибек передал сотрудниками милиции адрес своего брата.

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