Экспорт коксующегося угля Монголии продолжит расти

CA-NEWS (MNG) - «Неуклонное увеличение добычи коксующегося угля в Монголии будет продолжать поддерживать экспорт угля в страну, но, скорее всего, узкое место в транспортировке останется в ближайшем будущем», - сказал Сяо Цзяуа ("Xiao Jiahua"), заместитель генерального директора Бизнес-центра по источникам энергии Китайской международной алюминиевой торговой компании.

Огромный карьер Таван-Толгой в монгольской провинции Южная Гоби (Өмнөговь) является крупнейшей в стране по добыче коксующегося угля, причем добыча доминирует в добыче именно коксующегося угля в Монголии. Общий запас угля в шахте оценивается в 7,4 миллиарда тонн, из которых более 73 процентов приходится на коксующийся уголь.

За прошедшие годы экспорт коксующегося угля в Китай из Монголии значительно увеличился. Это очень влиятельная отрасль для экономики.

Монголия экспортирует коксующийся уголь в основном в виде необработанного и немытого коксующегося угля, что значительно снижает цену реализации по сравнению с Австралией, где экспорт угля вымывается и регулируется с помощью тщательного контроля смешивания.

Расстояние от комплекса коксующихся угольных шахт до границы Монголия-Китай в Ганцмод оценивается примерно в 240-250 км. Тем не менее, предпринимаются усилия для улучшения логистики и транспорта.

Ожидается, что железнодорожное сообщение Таван-Толгой-Ганцмод будет завершено в 2021 году, а Транс-Монгольская железная дорога расширяется, чтобы увеличить пропускную способность угля до 34 миллионов тонн в год к 2020 году.

Почти весь коксующийся уголь Монголии экспортируется в Китай, который импортировал 64,2 млн.тонн коксующегося угля в 2018 году, из которых импорт монгольского угля составил 43% от общего объема.

В январе-июле 2019 года Китай импортировал 44 миллиона тонн коксующегося угля, причем 43% импорта приходилось на Монголию.