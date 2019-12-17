Финское чудо: как женщины захватили власть в Финляндии

CA-NEWS (CA) - Одной из главных новостей прошлой недели стало назначение на пост премьер-министра Финляндии 34-летней Санны Марин — самого молодого политика на этой должности в истории. Оказалось, что всеми финскими политическими партиями управляют молодые женщины. Forbes Woman выяснил, почему именно Финляндия стала страной победившего феминизма на самом высшем уровне.

В эти дни в очередь за интервью с премьер-министром Финляндии Санной Марин выстроились порядка 200 ведущих мировых СМИ. Почему? Потому что глава финского кабинета министров — женщина и ей (всего) 34 года. Казалось бы, отшумело #metoo, Хилари Клинтон чуть не стала президентом США, в европейской политике женщины и вовсе стали часто мелькать — в том числе и на президентских постах, причем в таких странах, где этого можно ожидать меньше всего.

Однако Финляндия сумела удивить. Женщины — главы всех пяти партий правительственной коалиции и ключевые министры. При этом четырем из них нет и сорока лет. Чуть особняком — их старшая коллега, 55-летняя Анна-Майя Хенрикссон, председатель Шведской народной партии, присутствующая в финской политике много лет. Это правительство — второе в текущей парламентской каденции, сформированное коалицией левых партий после серьезного кризиса, вызванного двухнедельной забастовкой почты.

Как так получилось — в особенности с премьером? Санна Марин — не популистка (она представляет умеренно левую социал-демократическую партию, одну из самых старых в финской политической истории), не «залетный» харизматик, не «политический бройлер» из тех, что вступают в партию чуть не со школьной скамьи, не наследница «политической династии». Она в полном смысле этого слова «из народа».

Состав нынешнего финского правительства, конечно, можно объяснять конъюнктурой, «модой на феминизм», «пиаром» для избирателей или, по старинке, циничными предположениями о личной жизни молодых женщин. Но ответ лежит чуть глубже — в истории финской политики.

Странствующие служанки, грамотность и национальный подъем

Характер финской женщины формировали малонаселенная страна, тяжелый труд и грамотность. Свобода позволяла бесприданнице уйти с родительского хутора в служанки. Нередко она работала при богатых домах до тридцати лет. Накопив приданое, она подыскивала мужа моложе себя, и, обеспечив свое будущее, спокойно рожала детей. В XIX веке, после нескольких лет голода, многие семьи подались в города. Женщины пошли на фабрики. Стали появляться первые детские сады. Одновременно начался национальный подъем. Трудолюбивая и просвещенная финская женщина стала одним из его символов. Первый министр-женщина, Миина Силланпяя, вошла в финское правительство в 1926 году. Правда, после этого был двадцатилетний перерыв, отчасти связанный с войной.

Финляндия 600 лет была частью Швеции и более 100 лет — частью России. Только после 1917 года здесь окончательно сложилась национальная политическая элита. В молодой и бедной аграрной стране границы между классами общества были более проницаемы. Социальные лифты не простаивали. Становилось все больше работающих женщин и женщин-предпринимательниц, которые начинали естественным образом задумываться о защите своих интересов. Политика в Финляндии никогда не считалась ни «грязным делом», ни «уделом избранных», скорее — призванием (к слову, высокую зарплату в €7000-10 000 получают только депутаты парламента и министры, муниципальным депутатам выплачивают небольшие компенсации за участие в заседаниях). В 70-е годы, время урбанизации, масштабных социальных реформ и технологических прорывов, в правительстве работали по 2-3 женщины-министра. В 80-е, период экономического бума, число министров-женщин стало расти с каждым следующим правительством. В тяжелые для финской экономики 90-е министром обороны Финляндии была Элизабет Ренн, спикером парламента — Риитта Уосукайнен, а министром иностранных дел — Тарья Халонен.

Женщины не только в политике, но и бизнесе

Среди зарубежных аналитиков ходит версия, что на гендерное равноправие в финской политике влияют так называемые квоты на обязательное членство женщин в советах директоров крупных предприятий. И, действительно, доля женщин в верхнем эшелоне финского менеджмента составляет, согласно последнему отчету Deloitte, 31,6% — по доле женщин-руководителей в крупном бизнесе Финляндия на 4=м месте в мире. Но никаких законодательно установленных квот на количество женщин в советах директоров в Финляндии нет, не было и не предвидится.

Но это не вполне коррелирует с общей демографической динамикой финской политики, где 30%-й порог женского участия в правительстве был достигнут уже в 90-е годы, благодаря чему у нынешних женщин-политиков появился выбор ролевых моделей. Позитивному отношению к молодости способствует и популярность культуры стартапов. Впрочем, финская политика начала «молодеть» уже с 70-х годов: возраст министров (правда, мужчин) бывал тогда и меньше 30 лет. Определенная заслуга в этом принадлежит легендарному политическому долгожителю президенту Кекконену. Он привечал талантливую молодежь — и не только политически активную.

Глубинные причины, естественно, лежат в демографических подвижках и изменениях коммуникаций. Конечно, называть молодых политиков хипстерами и «инстаграммерами» — несерьезно, хотя твитят все, а министр финансов Катри Кулумни охотно публикует фотографии в инстаграме. Просто за 10 лет, прошедшие после экономического спада 2008-2009 годов, в Финляндии оформилась новая категория избирателей. Это молодые, активные и сознательные горожане, чьи цели в жизни не исчерпываются хорошим образованием, хорошей работой и достатком. Особо заметны молодые женщины с высшим образованием, которые учились в школе, гимназиях и профколледжах в те времена, когда общий дискурс равноправия проявился в школьной программе. Для них профессиональные достижения женщин стали базовой нормой.

Есть и второй фактор: общедоступность политического процесса. Финская политика и всегда-то была не особо далека от народа (иной раз можно поздороваться с президентом в супермаркете или наткнуться на министра в поезде), но развитие социальных сетей дало возможность мгновенной и прямой обратной связи. Барьеры исчезли. И в этой безбарьерной, не ограниченной рамками «читательских мнений», публичных дискуссий и предвыборных встреч общественно-политической среде проявили себя как махровые популисты, так и политики новой волны.

Кто они — эти женщины?





1. Санна Марин, 34 года

Рассказывая о главе правительства Санне Марин, пресса любит подчеркивать, что она — дочь двух мам, то есть росла в «радужной» семье. Семья была бедная (семья самой Санны Марин — гражданский муж и маленькая дочка Эмма). Первые годы жизни Санна провела в Весала, спальном районе Хельсинки (он и до сих пор считается не слишком благополучным), кочуя по съемным квартирам, а в школу пошла уже в Пирккала, предместье Тампере.

Она не была отличницей, но, по словам учителей, цепко усваивала то, что ее по-настоящему интересовало, не лезла за словом в карман и всегда интересовалась общественными вопросами. Ее очень задевало то, что в те, еще недавние, времена ее двух любимых мам не считали настоящей семьей, поэтому равноправие стало для нее больным вопросом.

Еще одна излюбленная прессой и комментаторами в соцсетях деталь — рабочее резюме Санны Марин, где в числе прочего указана работа продавцом на кассе.

Показательнее ее партийная биография. При отсутствии предпосылок в семье Санна — сознательно политизированный человек. Социал-демократов она выбрала своей партией в 2006 году, сознательно благодаря их за то, что во многом ими созданная система образования стала для нее трамплином. Санна начинала в молодежной организации при партии. А вот опыта нечистоплотной внутрипартийной политической конкуренции, «подсиживаний» и поражений до сих пор не было, по крайней мере, по ее словам (впрочем, такие вещи на публику обычно не выносят). В городском совете Тампере, куда ее избрали в 2012 году 826 голосами, ее взяли под крыло старшие товарищи, и рискнули выдвинуть в председатели горсовета. В финских партиях, особенно при наличии у политика потенциала, его не принято «топить» или «задвигать». Даже начинающий, но приносящий голоса политик — ценность. Ему оказывают поддержку, причем не только моральную: такой кандидат получает возможность хотя бы частично провести свою избирательную кампанию в рамках общей кампании за партийный счет. Это существенное подспорье: ведь стоимость более или менее качественной кампании в среднем составляет €5000-10 000, и нередко на кампанию берут кредит и/или объявляют сбор средств.

Ход с выдвижением Санны в председатели горсовета оказался козырным и для нее, и для партии, которая уже страдала от отсутствия свежих лиц: ее известность и популярность выросли за счет прямых трансляций из зала горсовета, где она, опять же, не лезла за словом в карман. Хитом стало обсуждение проекта по возвращению в Тампере трамвайных линий. Сейчас их уже вовсю строят. Санне прочили и пост бургомистра Тампере, но от этой перспективы она, подумав, отказалась в пользу большой политики. Внутри партии Санне пришлось побороться только за премьерское кресло с Антти Линдтманом — тоже молодым политиком, но более умеренного традиционного толка, который неожиданно заявил о своих претензиях на премьерский пост. Но и предварительные опросы, и внутрипартийное голосование были на стороне Марин.

2. Мария Охисало, 34 года

Министр внутренних дел, председатель Партии «Зеленых» Мария Охисало удостоилась от политических противников титула «ледяная принцесса» — впрочем, только из-за внешности. Она «землячка» Марин — родом из восточного Хельсинки, который считается «бедным», ребенок молодых и поначалу не слишком ответственных родителей. Отец пил, и годовалая Мария даже однажды оказалась вместе с матерью в приюте для жертв насилия. В итоге ее растила мама, потом — мама и отчим, и жили они скромно. Отличная учеба привела ее в академический мир, где среди детей профессоров она поначалу чувствовала себя не очень «своей».

Предметом ее исследований и ее специализацией в политике стало то, что она знала с детства: бедность. В политической дискуссии она подчеркивает риск «внезапной бедности»: в индивидуалистическом обществе серьезная болезнь, психическое расстройство или другой трагический поворот могут оставить еще вчера процветающего гражданина без работы. Сейчас Охисало — более чем обеспеченный человек, ее муж является топ-менеджером нефтяного трейдера NEOT, что, правда, спровоцировало обвинения в двуличии: ведь «зеленые» «против нефти».

Председателем «зеленых» Мария стала со второй попытки: в 2017 году пост «увел» Тоуко Аалто. В нем хотели видеть компромисс между экологическим радикализмом и традиционной политикой, и магнит для избирателей. На это работала и внешность: обаятельный почти двухметровый мужчина с окладистой бородой. Увы, Тоуко не справился — «выгорел». Марию избрали его заместителем, хотя она даже не была тогда членом парламента. Через парламентские выборы 2019 года «Зеленых» успешно провел «технический председатель», политик с большим опытом Пекка Хаависто (ныне министр иностранных дел Финляндии), но после этого Мария была избрана председателем партии практически без конкурентов.

В целом «зеленые» — партия быстрых карьер и политических прецедентов: еще 20 лет назад в их рядах в политику ворвалась Анне Синнемяки, чья биография во многом напоминает биографии членов нынешнего правительства (ныне она — заместитель бургомистра Хельсинки).

3. Ли Андерсон, 32 года

На их фоне министр образования Ли Андерссон выглядит более опытной: партию «Левый союз» она возглавляет уже с 2016 года и с тех пор была один раз переизбрана на пост председателя. Ее избрание председателем, видимо, было попыткой спасти партию после провала на выборах 2015 года, и попытка оказалась удачной. Ли отличается от Санны и Марии тем, что ей не требовались «социальные лифты». Дочь шведоязычных интеллигентов из университетского Турку училась в родном городе на родном шведском языке (ее специализация — международное право). Политика в доме была постоянной темой обсуждения.

Ли — своего рода «Пеппи Длинныйчулок» от политики. Она была в фокусе прессы еще со времен председательства в молодежной организации партии в 2011 году, и никогда не боялась публичных пикировок с оппонентами. Ее личная популярность и «сборы» голосов не идут ни в какое сравнение с устойчивым, но небольшим рейтингом ее партии — 24 404 отданных за нее голоса в округе на парламентских выборах 2019 года стали вторым результатом по стране. Структурная проблема «Левого союза» — эту партию «собрали по сусекам» после развала СССР и сопутствующего кризиса партий коммунистического толка. Она до сих пор не вполне нашла свое место в финском политическом процессе: левые слишком радикальны для социал-демократов, слишком «социалисты» для «зеленых», и слишком «идеалисты» в целом. Зато на фоне партии Ли обрела свое лицо, призвание, дело жизни и превратилась в ходячий«бренд». Сама она называет себя «социалисткой», разделяет установки марксизма и поддерживает равную воинскую обязанность для мужчин и женщин. И соглашение о безвизовом въезде с Россией.