В Бишкеке зарегистрированы 2 случая завозной кори из Казахстана

CA-NEWS (KZ) - В Бишкеке зарегистрированы 2 случая завозной кори из Казахстана. Об этом 16 декабря сообщил главный врач Центра госсанэпиднадзора Бишкека Рыспек Сыдыгалиев, передает Akipress.



По его данным, в обоих случаях пострадали дети до года. Они госпитализированы в Республиканскую клиническую инфекционную больницу и получают все необходимые медицинские услуги.

Корь — вирусная инфекция, для которой характерна очень высокая восприимчивость. Если человек не был привит от этой инфекции, то после контакта с больным заражение происходит практически в 100% случаев. Вирус кори отличается очень высокой летучестью.

Период от контакта с больным корью и до проявления первых признаков болезни (инкубационный период) длится от 7 до 21 дня. В этот период больной становится источником заражения для окружающих.

Заболевание начинается с выраженной головной боли, слабости, повышения температуры до +40 градусов. После присоединяются насморк, кашель и практически полное отсутствие аппетита. Эти симптомы продолжаются от 2 до 4 дней, потом появляется сыпь.



