Генконсульство Узбекистана проверяет инцидент с массовым арестом мигрантов в Хабаровске

CA-NEWS (UZ) - Генеральное консульство Узбекистана во Владивостоке проверяет распространённую информацию о произошедшем 12 декабря 2019 года в Хабаровске инциденте с массовым арестом мигрантов из центральноазиатских стран, в том числе граждан Узбекистана.

Ситуация находится на контроле Генконсульства, отметили в МИД Узбекистана.

Напомним, что утром 13 декабря в российском городе Хабаровск многие пассажирские автобусы не вышли на маршруты - некого было посадить за руль. Вечером 12 декабря силы ОМОН приехали в автобусный парк и увезли на двух автобусах 73 водителя - мигрантов из Центральной Азии, большинство из которых были уроженцами Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, в отделения "для выяснения личностей".

Как передал портал akhbor.com, трудовые мигранты рассказали, что омоновцы начали "выяснение личностей" уже в автобусах и когда довезли бедных мигрантов до полиции, многих было уже не узнать: гематомы по всему телу, синяки, кровоподтеки, сотрясение мозга - до такой степени омоновцы изувечили мигрантов. Избиения продолжались и в полиции. Потерпевшие мигранты прислали 8 фотографий со следами травм, полученных ими от рук и ног хабаровских омоновцев.

В официальной сводке об избиениях ничего не говорится, только сообщают, что был проведен рейд, в ходе которого выявили более 70 мигрантов, которые жили и работали в России незаконно.

Но один из пострадавших мигрантов - гражданин Кыргызстана - рассказал правозащитникам о беспределе, который творил ОМОН во время рейда в Хабаровске.