Внук президента Туркменистана при помощи «цифровых технологий» изменил песню «Каракум»

CA-NEWS (TM) - Президент Гурбангулы Бердымухамедов 15 декабря обменялся мнениями о современном искусстве и направлениях его развития со своим внуком Керимом, а также в студии звукозаписи ознакомился с его новыми и переработанными музыкальными произведениями, возможностями придания им оригинального звучания с использованием цифровых технологий.

Как сообщает ТДХ, Бердымухамедов также опробовал звучание музыкальных инструментов. Глава государства сыграл на имеющихся в студии инструментах.

Обработав ряд мелодий, Керим исполнил их на различных музыкальных инструментах и доработал некоторые фрагменты, затем занялся аранжировкой.

Как известно, Керим написал яркие и мелодичные песни на стихи деда. В оснащенной современной аппаратурой студии он, используя цифровые технологии, создает новые музыкальные произведения. Слушая их, Президент Гурбангулы Бердымухамедов сказал внуку, что каждая песня должна отражать дух эпохи, при этом следует опираться на музыкальные традиции народа.

"Глава государства был восхищен тем, как его внук сочетает традиции с тенденциями современной музыки, придавая произведениям искусства своеобразное звучание. Это – яркое проявление гордости деда своим внуком. Это – символ продолжения на современном уровне выпестованных веками традиций искусства", - отметило агентство. Заслуженный артист России Игорь Саруханов, родившийся и выросший в этом регионе, написал популярный хит, посвящённый пустыне Каракумы – уникальной экосистеме, природной жемчужине Туркменистана и неиссякаемому источнику природных богатств.

В студии звукозаписи Бердымухамедов и его внук Керим представили песню «Каракум» в новой оригинальной аранжировке с использованием цифровых технологий.