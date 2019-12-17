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  17 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Гражданка Таджикистана пыталась вывезти из Екатеринбурга в Душанбе больше сотни старых телефонов

CA-NEWS (TJ) -  Инспекторы кольцовской таможни задержали необычный багаж. И пассажирки рейса Екатеринбург-Душанбе обнаружили в чемодане 136 старых, кнопочных сотовых телефонов. Гаджеты были спрятаны среди других вещей, передает JM.

Гражданка Таджикистана честно рассказала таможенникам, что планирует продать гаджеты у себя на родине. Почему не стала декларировать заведомо коммерческий багаж, объяснить не смогла. Теперь ей грозит административный штраф, размер которого определит суд. Только после оплаты штрафа она сможет забрать товар.

«Коммерческая партия подлежит обязательному декларированию. Женщине следовало оформить декларацию по установленной форме через Уральскую электронную таможню. А пока товар изъят и помещен на склад временного хранения», - рассказал начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) Дмитрий Шишкин.

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