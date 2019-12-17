Скульптуры двух достопримечательностей Праги построены в Улан-Баторе

CA-NEWS (MNG) - Построена ледяная скульптура Карлова моста в Праге на Сухэ-Баторской площади. Ледяные копии Пражского Карлова моста и Кафедрального собора Святых Вита, Вацлава и Адальберта строятся на площади Сухбаатар в центре Улан-Батора.

Монгольский скульптор Ц. Батмөнх и его помощники превращают кубики льда в культовую эмблему Праги. Ледяные копии были заказаны посольством Чехии и финансируются двумя чешскими компаниями, которые работают в Монголии - Агроферт и Хаанзаа.

Посольство Чешской Республики официально открыло ледяные скульптуры двух самых известных достопримечательностей Праги, Карлова моста и Кафедрального собора Святых Вита, Вацлава и Адальберта на площади Сухэ-Батор 16 декабря.

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В своем выступлении на открытии Посол Чешской Республики в Монголии Иржи Бродски сказал: «В 2020 году исполняется 70 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. Таким образом, мы открываем юбилей чешско-монгольских исторических отношений демонстрацией ледяных скульптур двух известных достопримечательностей Праги». Он также отметил: «Празднование 70-летия не будет ограничиваться мероприятиями, организованными в дипломатической сфере. Ведется подготовка к широкому празднованию этого события, пропаганде истории отношений двух стран с монгольскими гражданами».

На открытии скульптур знаменитых 700-летних чешских зданий присутствовали чиновник, отвечающий за дорожно-транспортные проекты столицы Б. Отгонсух, сотрудники посольства Чехии, а также представители монгольских выпускников чешских университетов.

Иржи Бродски твитнул на своей странице в соцсети:

«Karlův most a Katedrála sv. Víta jsou ode dneška také na hlavním náměstí v Ulánbátaru, celé z ledu. Rozsvícením soch, jejichž autorem je mongolský umělec Batmunch Cerendaš, zahájilo české velvyslanectví oslavy 70. výročí česko-mongolských diplomatických vztahů. - Карлов мост и св. Витус также сегодня на главной площади в Улан-Баторе, весь ледяной. Освещая скульптуры монгольского художника Батмөнх Цэрэндаш, чешское посольство начало празднование 70-летия чешско-монгольских дипломатических отношений».