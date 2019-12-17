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  17 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Шавкат Мирзиёев отбыл в Японию

CA-NEWS (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёв по приглашению премьер-министра Японии Синдзо Абэ 17 декабря отбыл в эту страну с официальным визитом.

Первый пункт программы - крупный промышленный и интеллектуальный центр страны - город Нагоя, сообщила пресс-служба президента.

В столице Токио состоятся встречи с Императором Японии, Премьер-министром, руководителями парламента и представителями делового сообщества этой страны.


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