Шавкат Мирзиёев отбыл в Японию

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёв по приглашению премьер-министра Японии Синдзо Абэ 17 декабря отбыл в эту страну с официальным визитом.

Первый пункт программы - крупный промышленный и интеллектуальный центр страны - город Нагоя, сообщила пресс-служба президента.

В столице Токио состоятся встречи с Императором Японии, Премьер-министром, руководителями парламента и представителями делового сообщества этой страны.