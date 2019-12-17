Шавкат Мирзиёев отбыл в Японию
- Узбекистан, политика
- 12:36, 17 декабря 2019
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CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёв по приглашению премьер-министра Японии Синдзо Абэ 17 декабря отбыл в эту страну с официальным визитом.
Первый пункт программы - крупный промышленный и интеллектуальный центр страны - город Нагоя, сообщила пресс-служба президента.
В столице Токио состоятся встречи с Императором Японии, Премьер-министром, руководителями парламента и представителями делового сообщества этой страны.