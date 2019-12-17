Узбекистан запускает новые пассажирские поезда в Москву и Уфу

CA-NEWS (UZ) - "Узбекистон темир йуллари" запускает новые маршруты в города России, сообщили в пресс-службе компании.

"Начиная с 13 декабря этого года начал курсировать поезд №№350/349 "Термез – Москва – Термез", а с февраля 2020 года в сетевом графике будет запущено новое направление "Андижан – Уфа – Андижан" (поезда №№371/372)", – говорится в сообщении.

Помимо этого, существует гибкая система скидок для пассажиров межгосударственных поездов. В частности, в зависимости от сроков предварительной покупки имеется скидка до 55% от тарифной стоимости билета.

Напомним, что с 14 декабря 2019 года по 11 января 2020 года ввели дополнительный рейс поезда Ташкент – Москва – Ташкент.

В марте 2018 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил соответствующим ведомствам и компаниям ввести новые направления и новые поезда в регионы и города России и Казахстана, где наблюдается спрос на трудовых мигрантов из Узбекистана.