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  17 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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За рубежом часто шутят о президенте Туркменистана, но для граждан - это не смешно, - Настоящее время

CA-NEWS (TM) -  За рубежом о Туркменистане и его президенте часто шутят: Гурбангулы Бердымухамедов водит гоночный автомобиль, поет под гитару, учит военных стрелять, пишет книги о чае и породистых собаках, а в перерыве успевает управлять страной. Но в стране есть много проблем, из-за которых ее гражданам не смешно, отмечается видеорепортаже телеканала "Настоящее время".

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