В Улан-Баторе объявлен отбор студентов на обучение в Украине

CA-NEWS (MNG) - Монгольские студенты получать возможность обучения в Украине по специальности авиационный инженер, дорожный инженер, железнодорожный инженер, организация автомобильного транспорта и медицины.

На бакалавриат могут претендовать выпускники средней школы, обучающиеся на первом курсе аккредитованного университета или колледжа в Монголии с оценкой GPA 3,0 или выше.

А для поступления на магистратуру требуются следующие документы:

- нотариально заверенная копия диплома о высшем образовании и их список (приложить официальный перевод на монгольский, если документ об образовании не на монгольском языке); приложить стенограмму, если вы прошли международно-признанный тест на знание английского языка /сданные экзамены с сентября 2018 год /, эссе, учебный план и программа (не менее 500 слов на монгольском языке).

Граждане, которые хотят обучаться на бакалавриате, должны сдать тест по математике и английскому языку.

Учитывая официальную статистику Министерства Образования и Науки Украины по поступлению иностранных студентов в университеты Украины, можно полагать, что эти образовательные учреждения пользуются популярностью среди иностранных студентов.

В университетах Украины учатся почти 70.000 иностранных студентов из 147 стран мира. Об этом свидетельствуют данные официального сайта Международного департамента за 2018 год.

Это огромный показатель по сравнению с другими Европейскими странами. Украина является Европейской страной, и поэтому Европейские стандарты и ценности повлияли и на качество предлагаемых программ в учебных заведениях. В Украине находятся и действуют вузы, которые были созданы более 200 лет назад.