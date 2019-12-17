Проходит визит главы Ташкента Джахонгира Артикходжаева в Японию

CA-NEWS (UZ) - В рамках визита делегации Республики Узбекистан в Японию хоким Ташкента Джахонгир Артикходжаев в городе Нагоя встретился с мэром города Такаши Кавамурой. Об этом сообщила пресс-служба столичной администрации.



Во время встречи господин Кавамура поблагодарил за гостеприимный и радушный приём, которые ему оказали во время его недавнего визита Ташкент, добавив, что очень рад взаимовыгодному сотрудничеству с Ташкентом в различных сферах.

В ходе визита планируется подписать ряд документов, которые послужат выходу двусторонних отношений на новый уровень развития. В частности, ожидается подписание договора по взаимному сотрудничеству между городами Ташкент и Нагоя.

Также на новом уровне взаимоотношений между двумя городами планируется совместная реализация ряда широкомасштабных проектов в сфере градостроительства, развития инфраструктуры, транспорта, туризма, здравоохранения, науки и техники.