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  17 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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ГУВД начало проверку по факту избиения жителя Ташкента за посты в соцсетях

CA-NEWS (UZ) -  Главное управление внутренних дел города Ташкента начало проверку по жалобе Амира Шарифуллина, которого избили за посты в социальных сетях.

“По обращению гражданина Шарифуллина Амира начата проверка. О результатах будет сообщено дополнительно. Просим не делать преждевременных выводов, а дождаться результатов проверки и официального сообщения пресс-службы ГУВД Ташкента", - отмечается сообщении ведомства.

16 декабря издание AsiaTerra сообщило, что Амир Шарифуллин, житель Ташкента 1984 года рождения, был похищен и избит незнакомцами, когда он уехал из дома на работу 10 декабря.

Незнакомцы представились «сотрудниками Службы государственной безопасности». Они потребовали от Шарифуллина извинений за его пост и комментарии в Facebook и сняли его на видеокамеру.

Шарифуллин сказал, что его похитили по чьему-то приказу, потому что «сотрудники СГБ регулярно разговаривали по телефону и координировали свои действия».

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