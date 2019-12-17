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  17 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Сотрудник посольства Казахстана умер при загадочных обстоятельствах в Египте

CA-NEWS (KZ) -  Сотрудник посольства Казахстана в Египте Еламан Жолдасов умер при загадочных обстоятельствах в Каире, передает Tengrinews.kz.

Как рассказала двоюродная сестра погибшего Гульнара Пернебекова, трагедия произошла 13 декабря. Еламан Жолдасов был найден мертвым около подъезда своего дома.

"Его нашли на земле около подъезда. Мы слышали, что руки его были связаны сзади. Спина была вся в грязи и крови. Значит, его таскали по земле. На шее была веревка", - рассказала Пернебекова.

По ее словам, на данный момент рассматривается версия самоубийства, с которой не согласны родственники погибшего.

Женщина также рассказала, что Жолдасов жил в Египте со студенческих лет, закончил институт. В посольстве Казахстана он работал специалистом по культурным вопросам. У него остались двое детей, супруга находится на седьмом месяце беременности.

"Никаких проблем на работе у него не было. Это прекрасный человек, никогда не пил, ничем противозаконным не занимался. Был ученым", - отметила Пернебекова.



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