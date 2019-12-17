Празднование Нового года не противоречит шариату, - глава Центра исламской цивилизации Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Празднование мусульманами 1 января в качестве наступления нового календарного года (по григорианскому календарю), не связывая его с днем рождения пророка Исы или с другими религиозными убеждениями, не противоречит шариату.

Об этом 16 декабря в интервью информагентству УзА заявил директор Центра исламской цивилизации Узбекистана шейх Абдулазиз Мансур.

«Принято, что мусульмане Узбекистана накануне 1 января поздравляют друг друга, желая самые искренние пожелания. Сегодня во всем мире для миллионов мусульман празднование Нового года стало привычным. Разве логично в данной ситуации говорить, что они становятся похожими на христиан или называть их кяфирами (неверующими – Ред.)?! Прежде чем выносить подобные категоричные решения, необходимо хорошо изучить основы ислама. Перед тем, как называть мусульманина кяфиром, необходимо тщательно изучить его истинные убеждения, а после выносить приговор», – сказал шейх Абдулазиз Мансур.

Новый год отмечается жителями Узбекистана в ночь с 31 декабря на 1 января, которые также являются выходными нерабочими днями.

По мнению наблюдателей, в стране все чаще стали отмечать свой Новый год представители некоторых исламских течений, считая, что Новый год – религиозный праздник христиан.