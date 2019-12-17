Монголия будет сотрудничать с Японией в медном секторе

CA-NEWS (MNG) - Министр тяжелой и горной промышленности Д.Сумъяабазар заявил сегодня, что Монголия вступила в партнерство с Японией в медном секторе.

Сотрудничество было обсуждено об этом проекте в октябре на церемонии восхождения на престол японского императора во время визита премьер-министра Монголии Ухнаагийн Хурэлсуха. Это также будет обсуждаться на инвестиционной конференции в Японии в следующую пятницу.

Монголия решила построить завод медного концентрата в сомоне Ханбогд аймака Өмнөговь.

По словам министра, Монголия направила письма более 30 крупнейшим производителям меди во всем мире, чтобы они подавали заявки на участие в проекте по выплавке меди.

Кроме того, Монголия также планирует сотрудничать с Японией по проекту завода по добыче угольного газа. В недрах осваиваемых и перспективных угольных бассейнов сосредоточена не только значительная часть мировых ресурсов углей, но и их спутника — метана, масштабы ресурсов которого соизмеримы с ресурсами газа традиционных месторождений мира. Концентрация метана в смеси природных газов угольных пластов составляет 80–98%.

