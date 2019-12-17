Процесс строительства НПЗ в Монголии идет быстрее, чем планировалось, - министр горнорудной промышленности

CA-NEWS (MNG) - В Министерстве тяжелой и горной промышленности состоялась пресс-конференция на тему «Прозрачная подотчетность в горнодобывающей промышленности» и министр отрасли Д. Сумъяабазар ответил на вопросы журналистов.

- В этом году мы поставили цель экспортировать 42 миллиона тонн угля. Учитывая сложившуюся ситуацию, эта задача не будет выполнена. Но в следующем году задача - тоже самое. Какую позицию вы выражаете, как министр отрасли на нем?

- План экспорта угля Министерством в этом году был утвержден на уровне 32 миллионов тонн. Это отражено в бюджете в 42 млн.тонн после обсуждений Министерства финансов. Планы, предоставленные нашим министерством, выполняются. Конечно, мы прилагаем все усилия, чтобы доставить 42 миллиона тонн, потому что это так решено через парламент, который утвердил бюджет. Учтите, что Китай корректирирует свои внутренние потребности в угле в течение последних трех месяцев года.

- Не расскажете о процессе проекта нефтеперерабатывающего завода?

-Процесс проекта нефтеперерабатывающего завода идет нормально. Процесс проекта идет быстрее, чем планировалось. Технико-экономическое обоснование было принято. Последующие переговоры продолжаются.

- Каков прогресс крупных мега-проектов в следующем году?

-В 2020 году запускаем проекта медеплавильного завода. Тендер на проект был объявлен. Скоро с компаниями подпишем договоры и соглашений. Другим проектом является завод по переработке золота. Подписано премьер-министром во время его визита в Казахстан. Необходимые документы предоставляются. Стоимость завода с НДС составляет 81,9 млн.лолларов США. 79 миллионов долларов без НДС. Завод по переработке золота станет прорывом в монгольской экономике. Политика тугрика базируюшся на золота готовится к выступлению. И не будет никакого колебания валютного курса.