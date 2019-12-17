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  17 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Посольство РТ в России: бойцами ОМОНа в Хабаровске был избит таджикский мигрант

CA-NEWS (TJ) -  Посольство Таджикистана в РФ подтвердило, что в результате избиения бойцами ОМОНа мигрантов из Центральной Азии в российском городе Хабаровск пострадал и таджикистанец.

Ранее власти Кыргызстана сообщили, что направили ноту в МВД, прокуратуру и Федеральную службу безопасности России в связи избиением кыргызских мигрантов со стороны бойцов ОМОНа.

По словам мигрантов, случай произошел вечером 12 декабря – сотрудники правоохранительных органов задержали граждан Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана в автопарке, где они работают водителями, и избивали их в течение нескольких часов.

«Среди задержанных – 10 граждан Таджикистана, один из них подвергся избиениям со стороны бойцов ОМОНа», сообщил Радио Озоди Бахтиёр Сангинов, сотрудник посольства Таджикистана в России.

По его словам, посольство в ближайшее время отправит ноту протеста российским властям. 4 таджикистанцев, у которых было двойное гражданство, были отпущены, еще 4 покинули отдел полиции после проверки документов, сказал дипломат.

«Двое - Далер Исоев иРизо Сафаров остаются в отделении полиции. Суд уже вынес решение о выдворении Далера Исоева из России. Кстати, именно Исоев был избит бойцами ОМОНа», - отметил Бахтиёр Сангинов. Пока неизвестно, как будет проходит расследование факта избиения таджикистанца в случае его депортации на родину.

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